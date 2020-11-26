شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو يهدد بالرحيل عن المصرى البورسعيدى بسبب مستحقاته المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى بالرحيل عن النادى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الشهرين الماضيين .

وطلب أموتو من الجهاز الفنى ضرورة التدخل لصرف جزء من مستحقاته المالية حتى يستطيع الوفاء بوجباته الشخصية ملمحا أنه سيرحل حال عدم صرف مستحقاته قبل بداية الموسم الكروى المقرر له يوم 11 ديسمبر المقبل .

على جانب أخر، وقع الكونغولى كازادى كاسونجو مهاجم الوداد البيضاوى المغربى على عقود انتقاله لصفوف المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ليصبح لاعبا فى صفوف الفريق الساحلى بداية من الموسم المقبل، وكان اللاعب قد وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس ويقوم حاليا بإجراء الكشف الطبى وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والمسحات الطبية وفى حالة اجتيازه للكشوفات الطبية ينضم فورا لتدريبات الفريق ببورسعيد .

ويتمنى على ماهر المدير الفنى للمصرى أن يجد ضالته فى كاسونجو لسد الفراغ الذى تركه الفلسطينى محمود وادى الذى رحل لبيراميدز.