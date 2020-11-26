شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. عودة بيكيتى سيلفا وتأهيل فوزى وشريفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى عودة الغينى “بيكيتى دا سيلفا” بعد تواجده ضمن صفوف منتخب بلاده. ويستعد الفريق لملاقاة المصرى البورسعيدى فى افتتاح النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى بجانب البطولة العربية حال استكمال المنافسات. وشارك الدولى الغينى فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى وسط ترحاب من زملائه بالفريق. واصل الثلاثى رضوان شريفى الجزائرى وعمر الوحش ومحمد مصيلحى تدريباتهم التأهيلية الشاقة.

التدريبات اشتملت على جانب من الحصص البدنية أبرزها الجرى السريع بجانب القفز عبر الحواجز. ويخضع الثلاثى لتدريبات مكثفة من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد. وفى سياق متصل ، أدى محمد فوزى حارس المرمى تدريبات منفردة تحت إشراف الدكتور أيمن عوض الله عضو الجهاز الطبى.

وينتظر النادى الإسماعيلى، موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، إلا أن الفريق الأصفر رفع شعار الصفقات المجانية استعدادًا للموسم الجديد، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .