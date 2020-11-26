الاتفاق السعودي يواصل استعداده لمواجهة التعاون

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الخميس على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي. يأتي ذلك تحضيراً لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ6 لدوري كأس الأمير

واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة من خلال الثنائيات، بعد ذلك قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من

الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على ثلث الملعب.

وفي سياق متصل تقرر خوض الفريق الاتفاقي تدريبه ظهر يوم غد الجمعة على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة، يغادر بعدها الفريق إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهاً إلى القصيم تحضيراً لمواجهة التعاون عصر يوم الأحد.