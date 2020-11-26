شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى غربال.. استهلت صافرته البطولة الأغلى في تاريخ محمد صلاح ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال لإدارة نهائي القرن الذي سيجمع الزمالك بالأهلي مساء غدٍ الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، على لقب دوري أبطال أفريقيا.

غربال، يبلغ من العمر 35 عاماً، وأدار 42 مباراة دولية بين المنتخبات والأندية حتى نهاية عام 2019، كما احتسب خلالهم 19 ركلة جزاء بواقع 11 لأصحاب الأرض و8 للضيوف، وأشهر 162 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء.

غربال، أدار العديد من المباريات في المناسبات الكبرى، أخرهم كانت كأس العالم للاندية 2019 والتي تُوج بها فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، حيث استهل غربال صافرة انطلاق المسابقة بإدارة مباراة السد القطري أمام هينجين سبورت بطل كاليدونيا.

كما كانت صافرته حاضرة في 4 مباريات بكأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر نسخة 2019 على رأسهم مباراة ربع النهائي بين السنغال وبنين، كذلك كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في نسخة 2019 والتي أدار خلالها 3 مباريات أهمهم مباراة كولومبيا وأوكرانيا في ربع النهائي.