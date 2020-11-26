شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان عمر خربين من تمثيل منتخب سوريا مدى الحياة والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، حرمان عمر خربين، لاعب الهلال السعودي، من تمثيل منتخب سوريا نهائيًا، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يخص الاتحاد الوطني.

وقال حاتم الغايب، رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه عددًا من وسائل الإعلام السورية، بحرمان عمر خربين من تمثيل المنتخب السوري مدى الحياة، وذلك ردًا على تصريحات اللاعب مؤخرًا، حول أزمته مع نبيل معلول، المدير الفني للفريق.

وكان معلول قد استبعد اللاعب قبل مباراة أوزبكستان الودية؛ بسبب تدخل خربين في الأمور الفنية، وردًا على ذلك قال اللاعب إن معلول يسب اللاعبين بأمهاتهم في المعسكرات الخاصة بالمباريات.