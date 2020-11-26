شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج مباريات الجولة الأولى بالقسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالقسم الثانى العديد من المفاجآت ، حيث فاز الشرقية للدخان على بنى سويف بهدفين مقابل هدف فى المباراة الأولى بعد صعوده من الدرجة الثالثة للثانية بعدما نجح فى تحويل خسارته بالشوط الأول بهدف مقابل للاشئ إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى الشوط الثانى ليحصد أول ثلاث نقاط له بالمسابقة .

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز بترول أسيوط على كيما أسوان بهدفين مقابل هدف ، وشبان قنا على أسمنت أسيوط بهدف مقابل للاشئ ، فى الوقت الذى نجح فيه سمسطا فى تحقيق فوز عريض بثلاثية على طهطا ، بينما تعادل الأومنيوم مع الإعلاميين بهدف لمثله ، وفوز سوهاج على ديروط بهدف مقابل للاشئ ، والمنيا على قنا بهدفين مقابل هدف .

بهذه النتائج يحتل مركز شباب سمسطا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط يليه المنيا بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف ، ثم بترول أسيوط.

من ناحية أخرى ، أسفرت مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى عن العديد من المفاجأت الكبرى حيث وقع الترسانة فى فخ التعادل على ملعبه بهدفين لمثليهما أمام السكة الحديد الصاعد حديثا من الدرجة الثالثة للثانية ، بينما حقق بتروجت بقيادة علاء عبد العال فوزا غاليا على كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل للاشئ ليعتلى صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط .

وجاءت باقى نتائج المجموعة تعادل نادى زد بقيادة أسامة نبيه مع القناة سلبيا ، وتعادل منتخب السويس مع بورتو السويس بهدف لمثله ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الداخلية والنصر ، و فوز المريخ البورسعيدى على النجوم بهدف مقابل للاشئ .

ويقام مباراتى جمهورية شبين وسرس الليان ، والزرقا مع طنطا يوم السبت المقبل واللتان تأجلتا لدواعى أمنية .