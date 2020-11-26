شكرا لقرائتكم كاف يخطر الأهلى والزمالك بتعيين مصطفى غربال حكما لنهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، بأن الحكم الجزائرى مصطفى غربال، سيكون حكم مباراة الفريقين المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة، فى النهائى التاريخى الذى سيجمع بين الفريقين، حيث أنه سيشهد لأول مرة إقامة النهائى الإفريقى بين فريقين من نفس البلد.

انتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة، فى ‏نهائى دورى أبطال إفريقيا، عقد اليوم باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلى، المدير الإدارى، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى "الموف"، فيما يرتدى الزمالك الزى الأبيض كاملًا، ويرتدى الحارس الزى الأخضر.‏

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والمسئول عن تنظيم مباراة الزمالك والأهلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء غداً الجمعة، أن الفريق المهزوم فى مباراة الغد سيتم تسليمه ميداليات المركز الثانى فى غرفة خلع الملابس ولن يتواجد على المنصة، كنوع من الإجراءات الإحترازية بسبب فيروس كورونا.

تابع محمد فضل خلال ندوته فى الخليج 365: الفائز من الزمالك والأهلى غداً سيتم تكريمه بالتواجد على المنصة وتسلم كأس البطولة، بينما تم الاتفاق خلال الاجتماع الأمنى على تواجد الفريق المهزوم فى غرفة الملابس وتسلم الميداليات الخاصة بالمركز الثانى، وهذا الأمر تم التعامل به فى أكثر من بطولة بسبب فيروس كورونا.

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدورى أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوى بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش ، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد فى شباك الرجاء المغربى.

آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب