شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات حزينة على الأسطورة مارادونا الذي أحبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّ الحزن الإمارات على رحيل الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، بعدما عاش فيها لمدة 7 سنوات حين درب ناديي الوصل والفجيرة وعُيّـن سفيراً رياضياً لإمارة دبي.

ورغم أن تجربتيه مع الوصل (2011- 2012) والفجيرة (2017-2018) كانتا قصيرتين، وانتهتا بوضع حد لخدماته بعد موسم من قيادتهما، فإن مارادونا الذي توفي، أمس الأول الأربعاء، عن عمر 60 عاماً بسبب أزمة قلبية-رئوية، ترك الكثير من الأصدقاء والذكريات في بلده الثاني التي أحبها كثيراً، كما قال هو نفسه في أحد تصريحاته الصحفية.

وعبّر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، عن شكره للأسطورة الأرجنتينية على ما قدمه للإمارات ودبي، بعدما عمل سفيراً رياضياً لها من 2012 حتى 2017.

وكتب سموه عبر حسابه في تويتر «وداعاً دييجو مارادونا.. لقد فقد العالم أسطورة.. نحن فخورون بأنه شارك موهبته معنا هنا في الإمارات.. خالص تعازينا لأسرته ومحبيه».

وودّع الوصل والفجيرة اللذين صادفت مباراتهما في الدوري الإماراتي أمس الخميس، مدرّبهما السابق بظهور صورته على شاشة استاد زعبيل الإلكترونية في الدقيقة العاشرة، في إشارة إلى رقم قميصه في الملاعب.

كما كتب الوصل عبر «تويتر»: «وداعاً أيها الأسطورة»، وكتب الفجيرة: «ذكريات لا تنسى سيخلدها التاريخ بأن أفضل من لمس كرة القدم كان هنا في الفجيرة».

وقال ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة لفرانس برس «تلقينا نبأ وفاة مارادونا بحزن شديد مثلنا مثل كل عشاق هذا الأسطورة الذي ترك بصمة كبيرة في عالم كرة القدم، وفي الإمارات عامة ونادينا خصوصاً».

وتابع: «تدريب مارادونا للفجيرة جعل اسم النادي يتردد عالمياً، كما لا ننسى أنه أحدث نقلة نوعية لدوري الدرجة الأولى الذي كنا نلعب فيه آنذاك (2017-2018) حيث أصبح أكثر مشاهدة ومتابعة وجعل القنوات الرياضية تعمل على نقل مبارياته بعدما كان مهمشاً».

ويروي اليماحي كيف أن «عشرات الأشخاص كانوا يزورون النادي يومياً لالتقاط الصور التذكارية مع مارادونا والذي كان شخصاً لطيفاً مع الجميع ومتواضعاً ولا يعيش حياة المشاهير، وبالتأكيد كنا سعداء في النادي أن نحقق حلم هؤلاء برؤية أسطورة مثله».

وكشف أنه «بعد انتهاء العلاقة بين النادي ومارادونا، ذهبت إلى بيته لأشرح له ملابسات ما حدث، وقد فوجئت باستقباله الحار لي حتى لا يشعرني بالحرج، كان لديه قلب كبير وحب للجميع».

ويضيف اليماحي: «عندما تم التعاقد مع مارادونا وضعنا شروطاً قاسية خوفاً من أن يرحل بشكل مفاجئ، وعند توقيع العقد وقع من دون الاطلاع عليه رغم طلبنا منه ذلك، لقد كان شخصاً رائعاً ولن ننساه».

مواجهة الأحلام

من جهته، يتذكر المدرب سليمان البلوشي صاحب أشهر مشادة مع مارادونا خلال تواجده في الإمارات، وذلك خلال مباراة فريقه مصفوت بمواجهة الفجيرة، قائلاً: «كنت متحمساً للغاية وكان فريقي أفضل من الفجيرة، وكان مارادونا أيضاً متحمساً كعادته فحدثت مشادة بيننا. وبعد أن سجل فريقي هدف التعادل (1-1) ركضت واحتفلت أمامه بشكل جنوني».

وتابع: «للحقيقة كنت سعيداً لأنني أواجه مارادونا الذي كنت أشاهده فقط من خلال الشاشات ولم أتوقع ولو في الحلم أن أواجهه في يوم من الأيام بالملعب. مارادونا ظاهرة ولاعب فذّ قدم الكثير للكرة العالمية ونحن سعداء جداً كونه عمل في الإمارات ومنح كرتنا زخماً لا ينسى».

وأكد عارف شلنك مدرب التعاون أن «مارادونا بشخصيته وانفعالاته كان يصنع الحدث دائماً، والمشادات التي كانت تحصل معه تنتهي بمجرد انتهاء المباراة، حيث كان يُخجل الجميع بتواضعه ويحرص على تحية الفريق المنافس».

ولم ينس عادل المحرزي لاعب دبا الحصن قصته مع مارادونا، وقال: «كنا نلعب أمام الفجيرة وقد طردت بالبطاقة الحمراء وقد فوجئت بمارادونا يتواجد في غرفة ملابس فريقنا ليتحدث معي ويواسيني. وما زلت أفتخر وأعتز بتلك الكلمات وذلك اللقاء وبالصورة التي حرصت على أن توثق ذلك الحدث وهي مازالت معي».

كما لم ينس جوهر أحمد لاعب البطائح إشادة مارادونا به وبموهبته ودعاه إلى المزيد من التمارين، وقال: «رغم أنني ألعب لفريق منافس له، لقد كان لاعباً رائعاً داخل الملعب، وشخصاً رائعاً خارجه».