شكرا لقرائتكم خبر عن قوارب التجديف تتنافس في أولى جولات دبي الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود حرارة التنافس من جديد في بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021، وذلك بإقامة سباق الجولة الأولى بداية من الثالثة، عصر الجمعة، في قناة دبي المائية.

وأكمل النادي كافة التجهيزات لإقامة الحدث الكبير، بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في موقعه المعتاد في المواسم الأخيرة بمنطقة الجداف؛ حيث سيكون السباق اليوم هو أول حدث لمحبي رياضة قوارب التجديف بعد التوقف في ظل جائحة كورونا «كوفيد 19»، كما يأتي بالتزامن مع حدث تحدي دبي للياقة.

وترتدي المنافسات هذا الموسم ثوباً جديداً بعد اعتماد تعديلات جديدة على القارب أقرها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية؛ حيث تم تحديد عدد طاقم القارب 9 أفراد بينهم (سكوني واحد و8 بحارة)، منهم 7 من أبناء الدولة، واثنان من المقيمين بشرط إبراز الهوية، وتقرر أن يكون وزن القارب مفتوحاً على أن يكون مصنوعاً من خشب (ساي).

ومن المنتظر أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من 40 قارباً، يتقدمها حامل لقب كأس آل مكتوم 2019، ومتصدر الترتيب الموسم الماضي القارب «عمان 44» ممثل سلطنة عمان، إضافة إلى قاربي مملكة البحرين الشقيقة «فيكتوريوس 53» و«الخالدية 54»، ليشكل السباق كرنفالاً خليجياً تراثياً جميلاً.

ورحب محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالمشاركين في السباق، متمنياً التوفيق لهم في سباقات بطولة دبي، وصولاً إلى البطولة الأغلى كأس آل مكتوم في النسخة الرابعة والعشرين، مشدداً على ضرورة التعاون بين المشاركين واللجان، تحقيقاً لمبدأ (الجميع مسؤول) من أجل المحافظة على صحة المشاركين.