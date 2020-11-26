شكرا لقرائتكم خبر عن اليماحي يتذكر مارادونا الودود والعاطفي والإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: معن خليل

قال ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة عن وفاة مارادونا الذي تولى تدريب «الذئاب» من 2017 حتى 2018: «تلقينا نبأ وفاة مارادونا بحزن شديد، مثلنا مثل كل عشاق هذا الأسطورة، الذي ترك بصمة كبيرة في عالم كرة القدم، وفي الإمارات عامة، ونادينا خصوصاً».

وتابع: «تدريب مارادونا للفجيرة جعل اسم النادي يتردد عالمياً، كما لاننسى أنه أحدث نقلة نوعية لدوري الدرجة الأولى الذي كنا نلعب فيه آنذاك (2017-2018)، حيث أصبح أكثر مشاهدة ومتابعة، وجعل القنوات الرياضية تعمل على نقل مبارياته بعدما كان مهمشاً».

ويروي اليماحي كيف أن «عشرات الأشخاص كانوا يزورون النادي يومياً لالتقاط الصور التذكارية مع مارادونا، وكانوا يأتون من أماكن بعيدة، بالمقابل كان مارادونا شخصاً لطيفاً مع الجميع، ومتواضعاً، ولايعيش حياة المشاهير، وبالتأكيد كنا سعداء في النادي بتحقيق حلم هؤلاء الأشخاص برؤية أسطورة مثله».

وكشف أنه «بعد انتهاء العلاقة بين النادي ومارادونا، ذهبت إلى منزله في دبي، لأشرح له ملابسات ما حدث، وقد فوجئت باستقباله الحار لي حتى لا يشعرني بالحرج، كان لديه قلب كبير وحب للجميع».

كما لم ينس اليماحي «عندما تم التعاقد مع مارادونا بتوجيهات مباشرة من الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، وضعناً شروطاً عدة خوفاً من أن يرحل بشكل مفاجئ، وعند توقيع العقد وقع من دون الاطلاع عليه، رغم طلبنا منه ذلك، لقد كان شخصاً رائعاً ولن ننساه».