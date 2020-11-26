شكرا لقرائتكم خبر عن فريق غنتوت «أ» بطل كأس اليوم الوطني للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق غنتوت «أ» للبولو بكأس اليوم الوطني الـ49 بعد تغلبة على فريق غنتوت «ب» 5-4 في المباراة الاستعراضية التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بملعب الشيخ سلطان بن زايد، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي.

وحضر الاحتفالية علي البواردي، رئيس جمعية الامارات للبولو، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وزايد خليفة زايد العبودي الزعابي المدير التنفيذي بالنادي، وسط أجواء احتفالية كرنفالية رائعة ابتهاجاً بالعرس الوطني الـ٤٩ لدولة الإمارات.

وفي ختام الاحتفال، قام علي البواردي رئيس جمعية الإمارات للبولو، برفقة سـعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت وزايد خليفة زايد العبودي الزعـابي المدير التنفيذي بالنادي، بتكريم الفريقين وأخذ الصور التذكارية.

وأشاد علي البواردي رئيس جمعية الإمارات للبولو باحتفالية اليوم الوطني الـ49، وأعرب عن سعادته بحضور مباراة البولو الاستعراضية التي أقيمت بمناسبة اليوم الوطني الـ٤٩ والتي جاءت مميزة على كافة المستويات الوطنية، وتشريفه بتكريم الفريقين المشاركين وتتويج الفريق الفائز في المباراة القوية.

ووجه سعيد بن حوفان المنصوري الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو على رعايته للمباراة الاستعراضية التي خرجت بصورة رائعة بفضل التوجيهات الكريمة والمتابعة المستمرة التي أسهمت في إبراز تلك المناسبة السنوية، مؤكداً أنها مناسبة سعيدة على قلوب الجميع.

وأوضح زايد الزعابي أن اليوم الوطني لدولة الإمارات يظل فخراً وعزاً لدولتنا الفتية، التي يفخر المرء بالانتماء لها، وما هذه الاحتفالية إلا جزء بسيط مما يجب علينا تقديمه للدولة، التي منحتنا الكثير.

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