مصطفى غربال حكمًا لنهائي القرن.. ورضوان جيد للـ"فار"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365
اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي المقررة في التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.
وتقرر أن يكون مصطفى غربال حكمًا لمباراة نهائي دوري الأبطال بين قطبي الكرة المصرية، على أن يكون جياني سيكازوي حكمًا رابعًا.
وقال الموقع الرسمي للأهلي اليوم الخمبي أن المغربي رضوان جيد سيتولى دور حكم الفيديو المساعد، خلال المباراة.
وتقام المباراة في التاسعة مساءًا على ستاد القاهرة الدولي.
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