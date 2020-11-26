الأهلي بالأحمر والأسود والزمالك بالأبيض في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

عُقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة، في ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم (الخميس) باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي "الموف"، فيما يرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك في التاسعة من مساء يوم غد الجمعة ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا.