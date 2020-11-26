الأهلي بالأحمر والأسود والزمالك بالأبيض في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
عُقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم (الخميس) باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، الإداريين.
وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي "الموف"، فيما يرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.
ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك في التاسعة من مساء يوم غد الجمعة ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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