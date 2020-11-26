الشباب والرياضة : تخصيص 5% من عقود رعاية إحدى البنوك لدعم أنشطة الوزارة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع طارق الخولي رئيس مجلس إدارة إحدى البنوك والعضو المنتدب ، تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والبنك ، لرعاية عدد من الموهوبين ودعم أنشطة وبرامج ومشروعات الوزارة .

وجه وزير الشباب والرياضة شكره للبنك ومجلس إدارته علي تخصيص نسبة 5% من عقود رعاية البنك للوزارة لدعم المشروعات والبرامج والأنشطة ، وذلك

في إطار سياسية الوزارة التعاونية مع القطاع الخاص وتوفير موارد مالية تخفيفاً علي أعباء ميزانية الدولة وعدم تحميلها تكاليف إضافية .وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية، وفي ضوء مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مشيراً إلى تنفيذ برامج مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفق مبادئ النزاهة والشفافية، وبما يعود بالنفع على المجتمع .يذكر أن هذا البنك قام بدعم مهرجان تحيا مصر لألعاب الانزلاق بالمدينة الشبابية بالإسمرات بقيمة 100 ألف جنيه ، والذى يعد أول مهرجان من نوعه في مصر والشرق الأوسط .حضر الاجتماع ، قيادات وزارة الشباب والرياضة ، ومن جانب البنك عمرو عطالله نائب العضو المنتدب وعمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة والتوزيع والإتصال المؤسسي وعمرو عثمان رئيس قسم الإتصال والتسويق .