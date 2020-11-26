قرر الاتحاد المصري لكرة اليد تأجيل مباريات الحسم لبطولة دوري اليد الموسم الماضي لما بعد بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر يناير المقبل.

وأرسل اتحاد اليد خطابا رسميا لنادي الزمالك يفيد بتأجيل المباراتين اللاتي كانا سيقاما يومي ٢٨ و ٢٩ نوفمبر الجاري لموعد آخر بعد بطولة العالم.

على جانب آخر أكد حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد للرجال المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ من يناير المقبل أنه لا نية للجنة المنظمة أو وزارة الشباب والرياضة لتأجيل البطولة التي ستقام بمصر في موعدها المحدد موضحا أن الأمور في حقيقة الأمر تزداد صعوبة في أوروبا بالنسبة لإرتفاع وزيادة معدلات الإصابة بفيروس لموعد آخر بعد بطولة العالم.على جانب آخر أكد حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد للرجال المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ من يناير المقبل أنه لا نية للجنة المنظمة أو وزارة الشباب والرياضة لتأجيل البطولة التي ستقام بمصر في موعدها المحدد موضحا أن الأمور في حقيقة الأمر تزداد صعوبة في أوروبا بالنسبة لإرتفاع وزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا لكن نتابع يوميا مع جميع الإتحادات التي أكدت مشاركتها في البطولة كل ما هو جديد وحتي الأن جميع الدول أكدت مشاركتها في المونديال.

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد اليد يخطر الزمالك بتأجيل مباراتين في دوري اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.