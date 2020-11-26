الجزائري مصطفى غربال حكمًا لقمة الأهلي والزمالك بنهائي أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏ستاد القاهرة الدولي.‏

ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية

الـ«‏VAR‏»، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏ وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير ‏الكرة، ‏وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد ‏أسامة، ‏الإداريين.‏

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏

ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى ستاد القاهرة قبل ساعة ونصف ‏الساعة ‏من انطلاق المباراة.