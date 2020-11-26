الجزائري مصطفى غربال حكمًا لقمة الأهلي والزمالك بنهائي أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.
ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية
وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي «الموف».
ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى ستاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.
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