فوز شبان قنا على أسمنت أسيوط بهدف واحد

شهد حازم عمر نائب المحافظ مباراة كرة القدم بين فريقي نادي الشبان المسلمين ونادي أسمنت أسيوط والتي أقيمت على إستاد نادي الشبان بمدينة قنا وذلك في إطار افتتاح مباريات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2020/2021. جاء ذلك بحضور رجب رزق رئيس مجلس إدارة نادي الشبان والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب وعدد من قيادات المنظومة الرياضية بالمحافظة. انتهت المباراة بفوز فريق نادي الشبان المسلمين بهدف دون مقابل لينجح بذلك في حصد الثلاث نقاط الأولى له في منافسات البطولة ، وهنأ نائب المحافظ فريق نادي الشبان ومجلس إدارته على الفوز كما أشاد بالأداء المتميز والأخلاق الرياضية العالية للاعبي الفريقين طوال المباراة ، مؤكدا علي دعم المحافظة الكامل لمختلف أندية قنا المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية. في حصد الثلاث نقاط الأولى له في منافسات البطولة ، وهنأ نائب المحافظ فريق نادي الشبان ومجلس إدارته على الفوز كما أشاد بالأداء المتميز والأخلاق الرياضية العالية للاعبي الفريقين طوال المباراة ، مؤكدا علي دعم المحافظة الكامل لمختلف أندية قنا المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية.

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