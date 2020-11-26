وكيل مارادونا يصف وفاة أسطورة الأرجنتين بـ «الجريمة» ويطالب بفتح تحقيق

وصف المحامي الشخصي بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا ووكيل أعماله ، وفاة مارادونا بالجريمة الكبيرة التي أتت بمشاركة السلطات الصحية في الأرجنتين ، بعد عدم تقديمها الرعاية الطبية الكاملة للنجم الراحل .

وتوفى مارادونا أمس الأربعاء عن عمر ناهز 60 عاماً في منزله بالعاصمة الأرجنتينية ، بعد أن أجرى قبل أسابيع قليلة لجراحات دقيقة مكث على إثرها عدة أيام في غرفة الرعاية الخاصة قبل أن يعود إلى منزله

واتهم وكيل مارادونا ، كافة الأشخاص المسئولين عن حالات الطوارئ الطبية في العاصمة الأرجنتينية بالتخاذل ، وعدم تقديم الرعاية اللازمة فور وصولهم ، مشيراً إلى أن مارادونا بقى في منزله لفترة دامت أكثر من 12 ساعة دون وجود أي طبيب ، كما أن سيارة الإسعاف استغرقت فترة طويلة للقدوم إلى المنزل.وطالب محامي مارادونا ، بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ، والتأكد من مدى قيام السلطات الطبية بالإجراءات التي كان من المفترض التعامل بها مع الحالات الطارئة.وسلطت الصحف الأوروبية، الضوء على وفاة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، وكانت الصحف الإيطالية التي كان لها دورًا أكبر في تسليط الضوء على وفاة لاعب نابولي السابق.

ونشرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت على غلافها صورة لمارادونا وهو يحمل كأس العالم، وعلقت: "العبقري والبطل.. خلود الرقم 10" ، فيما كتبت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، على غلافها: "يعيش مارادونا"، ونشرت صحيفة سبورت الإسبانية صورة لمارادونا وهو يحمل كأس العالم وعلقت: "في الجنة".