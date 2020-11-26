نهائي القرن..الأهلي يخوض المباراة بالقميص الأحمر والشورت الأسود و الزمالك بالأبيض الكامل

عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة، في ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير

الكرة، ‏وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر

والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي «الموف».‏فيما يرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏