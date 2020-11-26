الزمالك يتلقى خطابًا من اتحاد الكرة بمواعيد بطولة الجمهورية لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات بطولة الجمهورية مواليد 2006، للموسم الجديد .

وتم تقسيم الأندية إلى ثلاث مجموعات، وجاء الزمالك في المجموعة الثانية والتي ضمت معه أندية بيراميدز وإنبي والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا والمقاصة .

وتلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا

بمواعيد المباريات والتي جاءت على النحو الآتي:-الجولة الأولى: أمام مصر المقاصة بمجمع ملاعب النادي في 4/12/2020 .الجولة الثانية: أمام سيراميكا خارج الملعب يوم 11/12/2020.الجولة الثالثة: أمام انبي على ملعب النادي يوم 14/12/2020.الجولة الرابعة: أمام بيراميدز خارج الملعب يوم 18/12/2020.

الجولة الخامسة: أمام المصري البورسعيدي على ملعب النادي يوم 25/12/2020.

الجولة السادسة: أمام المقاصة، خارج النادي يوم 1/1/2021.

الجولة السابعة: أمام سيراميكا، بملعب النادي يوم 8/1/2021.

الجولة الثامنة: أمام انبي، خارج الملعب يوم 15/1/2021.

الجولة التاسعة: أمام بيراميدز بملعب النادي يوم 22/1/2021.

الجولة العاشرة: أمام المصري البورسعيدي خارج الأرض يوم 29/1/2021.

