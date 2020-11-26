أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات بطولة الجمهورية مواليد 2006، للموسم الجديد .
وتم تقسيم الأندية إلى ثلاث مجموعات، وجاء الزمالك في المجموعة الثانية والتي ضمت معه أندية بيراميدز وإنبي والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا والمقاصة .
وتلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا
الجولة الأولى: أمام مصر المقاصة بمجمع ملاعب النادي في 4/12/2020 .
الجولة الثانية: أمام سيراميكا خارج الملعب يوم 11/12/2020.
الجولة الثالثة: أمام انبي على ملعب النادي يوم 14/12/2020.
الجولة الرابعة: أمام بيراميدز خارج الملعب يوم 18/12/2020.
الجولة الخامسة: أمام المصري البورسعيدي على ملعب النادي يوم 25/12/2020.
الجولة السادسة: أمام المقاصة، خارج النادي يوم 1/1/2021.
الجولة السابعة: أمام سيراميكا، بملعب النادي يوم 8/1/2021.
الجولة الثامنة: أمام انبي، خارج الملعب يوم 15/1/2021.
الجولة التاسعة: أمام بيراميدز بملعب النادي يوم 22/1/2021.
الجولة العاشرة: أمام المصري البورسعيدي خارج الأرض يوم 29/1/2021.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتلقى خطابًا من اتحاد الكرة بمواعيد بطولة الجمهورية لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.