انتقل الجابوني ماليك إيفونا لاعب النادي الأهلي السابق، إلى نادي الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان إيفونا انضم للأهلي في موسم 2015-2016، قادمًا من صفوف الوداد البيضاوي المغربي. المغربي. وأعلن نادي الصفاقسي التونسي، إتمام التعاقد مع إيفونا بعقد يمتد لمدة موسمين. وكشف نادي الصفاقسي عن إتمام الصفقة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدًا أن تعاقد مع إيفونا لمدة موسمين. التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدًا أن تعاقد مع إيفونا لمدة موسمين. لعب إيفونا لمدة موسم واحد في صفوف النادي الأهلي، قبل أن يرحل إلى الدوري الصيني في صفقة قياسية، ثم انتقل إلى الدوري البرتغالي عن طريق نادي ناسونال ماديرا.

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الصفاقسي يضم إيفونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.