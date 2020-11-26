وفاة مارادونا | البيبي دي أورو يحتل جنبات الصحف الإيطالية

كتب جين نوكي الفنان الساخر ومقدم البرامج التليفزيونية في إيطاليا ولاعب كرة القدم سابقًا في صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” اليوم الخميس بشأن الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا يقول “كان يراوغ الجميع بالفعل هنا”.

وجاءت كلمات نوكي مرفوقة بصورة لمارادونا وهو يقبل كأس العالم الذي توج به مع الأرجنتين في .1986

واحتفت الصحف الإيطالية بمارادونا النجم السابق لنابولي والذي توفى أمس الأربعاء في الأرجنتين عن 60 عاما، بكلمات مثل “الأسطورة” ، و”الخالد”، في الوقت الذي أرفق فيه البعض رقم 10 (رقم قميص مارادونا) مع كلمات الوداع باللغة الإسبانية.

وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة “ال ماتينو” الصادرة في نابولي “جراتسي” (شكرا لك) لملك كرة القدم مصحوبة بصورة مارادونا وهو شاب خلال الأعوام السبعة التي قضاها مع نابولي.

صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الأوسع أنتشارًا في إيطاليا أهدت أول 19 صفحة من نسختها الصادرة اليوم الخميس إلى النجم السابق لنابولي الذي قاد الفريق للفوز بلقبيه الوحيدين في الدوري الإيطالي في عامي 1987و1990 .

ومن المرجح أن يتم تسمية ملعب سان باولو، معقل نابولي، بإسم مارادونا تكريمًا له على إنجازاته الخالدة مع الفريق.

وتناولت الصحف الصادرة اليوم، السنوات التي قضاها مارادونا في إيطاليا ومشاكله مع المخدرات والضرائب وأفكاره السياسية اليسارية، مع إعادة إحياء الجدل حول كونه هو أو الأسطورة البرازيلي بيليه، الأفضل على مر التاريخ.