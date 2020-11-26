وفاة مارادونا | فيلاش بواش يطالب الفيفا بحظر الرقم 10 من أقمصة جميع الفرق

اقترح المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش على مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” حظر القميص رقم 10 في عالم كرة القدم تكريمًا لأسطورة اللعبة “دييجو أرماندو مارادونا” الذي توفى مساء أمس الاربعاء في الأرجنتين عن عمر ناهز الـ 60 عامًا.

وأصيب مارادونا بسكتة قلبية في منزله بمدينة تيجري ليتوفى على الفور، وذلك بعد أسبوعين فقط من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال جلطة دموية في الدماغ.

وحمل الـ “بيبي دي أورو” القميص رقم 10 في جميع الفرق التي لعب لها خلال مسيرته “أرجنتنيوس جونيورز وبوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي وإشبيلية” بالاضافة إلى احتكار هذا الرقم طوال مسيرته مع منتخب الأرجنتين الأول.

وتم حجب الرقم 10 على مدار السنوات الـ 30 الماضية من سجلات نادي نابولي تكريمًا لجهود مارادونا مع السيليستي، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الايطالي مرتين وكأس الاتحاد الأوروبي مرة.

وفي معرض تكريمه لأسطورة كرة القدم، قال مدرب أولمبيك مارسيليا الفرنسي الحالي، ومدرب أندية بورتو وتشيلسي الأسبق، فيلاش بواش، إن “اعتزال القميص رقم 10 وحظره بشكل نهائي من جميع الفرق، سيكون أفضل طريقة ممكنة لتكريم دييجو أرماندو مارادونا الذي ترك أثرًا كبيرًا في اللعبة.

وقال فيلاش بواش بعد مباراة فريقه مارسيليا أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا ليلة أمس الاربعاء، عند تعليقه على خبر وفاة مارادونا “نعم إنها أخبار صعبة، أود أن يحظر الفيفا القميص رقم 10 في جميع المسابقات، لجميع الفرق.”

وأكمل المدير الفني البرتغالي الذي خسر 4 مباريات متتالية مع مارسيليا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم “سيكون أفضل تحية يمكن أن نقدمها بعد وفاة مارادونا. رحيله خسارة لا تصدق لعالم كرة القدم”.