اقتصاد رياضي | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن صفقة رعاية جديدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس عن توقيع اتفاقية رعاية مع شركة “تشاينا موبايل ميجو” للفترة من عام 2021 وحتى 2024.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية من خلال شركة تسويق كرة القدم الآسيوية الشريك التجاري الحصري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم للدورتين 2024-2021 و.2028-2025

وبموجب الاتفاقية ستقوم تشاينا موبايل ميجو بتوفير تغطية شاملة لجميع بطولات المنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك الدور النهائي للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، إلى جانب دوري أبطال آسيا من عام 2021 وحتى 2024، حيث ستقوم بتقديم حلول تكنولوجية مميزة وخبرة مثيرة بكرة القدم لجماهير اللعبة المتحمسة في الصين.

وانضمت تشاينا موبايل ميجو إلى أسرة شركاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتصبح أول راعي إقليمي لبطولات المنتخبات الوطنية في الصين، حيث تم استحداث مجموعة الشركاء الإقليميين من قبل شركة تسويق كرة القدم الآسيوية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم للفترة 2024-2021، من أجل تنويع الشراكات المحلية في الأسواق الرئيسية، وفي ذات الوقت توفير أعلى قيمة لفرص التسويق على المستوى العالمي.

وإلى جانب الصين، فإن فرص الشراكة المحلية متوافرة في عدة أسواق ومناطق أخرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب آسيا والشرق الأوسط.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموقع الإلكتروني للاتحاد الاسيوي:” نحن سعداء للترحيب بشركة تشاينا موبايل ميجو كشريك لنا في الصين، هذه الصفقة تعكس القيمة الحقيقية والإقبال الكبير على بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث نشكر تشاينا موبايل ميحو على ثقتها بكرة القدم الآسيوية”.

وأضاف: “نحن نتطلع لمعايشة لحظات تاريخية مع جماهير كرة القدم الصينية، وذلك عبر أفضل المنصات التكنولوجية، حيث تدخل اللعبة عصر جديد في قارة آسيا”.

وقال يو لينجزياو رئيس شركة تسويق كرة القدم الآسيوية ورئيس أكاديمية سوبر سبورتس: “يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيم أهم أحداث اللعبة في قارة آسيا، ونحن سوف نواصل الترويج للشراكة بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتشاينا موبايل ميجو في جوانب البث والتنظيم والتسويق، وسوف نتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل الاستفادة من تطبيقات الجيل الخامس وأحدث الحلول التكنولوجية لمنح الجماهير خبرة جديدة في مشاهدة المباريات مباشرة في بيوتها بالمستقبل”.