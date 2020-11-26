السوق الانجليزي | منبوذ انتر ميلان قريب من العودة إلى البريميرليج في يناير

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نجم إنتر ميلانو الإيطالي، كريستيان إريكسن يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الشتوي القادم.

وبحسب صحيفة الصن البريطانية، فإنه تم عرض إريكسن على أكثر من ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها آرسنال مقابل 12 مليون جنيه إسترليني فقط.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن آرسنال هو الأقرب لضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، الذي لا يحظى بثقة المدير الفني لإنتر ميلانو، أنطونيو كونتي.

وانضم إريكسن إلى إنتر ميلانو في الميركاتو الشتوي الماضي (يناير 2020) من توتنهام هوتسبير الإنجليزي نظير مبلغ 24 مليون جنيه إسترليني، إلا أن النجم الدنماركي لم يتمكن من حجز مقعد بالتشكيلة الأساسية للنيراتزوري حتى الآن.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلانو، جوسيبي ماروتا كان قد صرح من قبل: بإمكانية رحيل إريكسن عن النادي في يناير المقبل.