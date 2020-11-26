بارتوميو ترك برشلونة مديونًا بمبلغ مالي لبوروسيا دورتموند

ضخ نادي برشلونة الإسباني دفعة جديدة من الأموال في خزائن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك بسبب الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

وكان برشلونة قد تعاقد مع ديمبلي من دورتموند قبل ثلاث سنوات في صيف 2017، مقابل 105 ملايين يورو بالإضافة إلى حوافز.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية عن تحصل دورتموند على خمسة ملايين يورو أخرى بعد مشاركة ديمبلي في المباراة رقم 75 له مع برشلونة، وهو ما تجاوزه في الفترة الماضية.

وكان الاتفاق المبرم بين الناديين ينص على تقاضي دورتموند دُفعات محددة مع كل 25 مباراة يشارك بها ديمبلي مع برشلونة.

وبذلك، تحصل دورتموند حتى الآن على أكثر من 130 مليون يورو منذ انتقال ديمبلي إلى برشلونة في صيف 2017.

يأتي ذلك، رغم عدم تقديم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا للمردود المنتظر منه حتى الآن مع برشلونة على مدار ثلاث سنوات ونصف، بسبب كثرة إصاباته.

جدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند تعاقد مع عثمان ديمبلي في صيف 2016، قادمًا من رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو.