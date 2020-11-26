ميلنر مستاء من أداء زملائه بعد هزيمة ليفربول أمام أتالانتا

أبدى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جيمس ميلنر استيائه عن التقصير الذي ظهر على أداء الريدز خلال الخسارة أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد، مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز أتالانتا بهدفين نظيفين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ليفربول، أنفيلد.

حيث قدم ليفربول واحدة من أسوأ مبارياته في دوري أبطال أوروبا، وظهر متأثرًا بغياب مجموعة من اللاعبين الأساسيين، كما أنه لم يتمكن من تهديد مرمى أتالانتا.

ورغم الهزيمة، لا يزال ليفربول يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام كل من أياكس أمستردام الهولندي وأتالانتا الإيطالي.

وعبر ميلنر عن استيائه في تصريحات ما بعد المباراة، قائلًا: “لم نعمل بشكل جيد، نعرف أنه كان عرضًا ضعيفًا وكنا سيئين بشكل واضح”.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا: “كثير من لاعبين التشكيلة لم يلعبوا معًا، وجدول المباريات مزدحم. أحيانًا يجب أن تحاول تحقيق الفوز دون أن تكون في أفضل أحوالك، لكننا لم نتمتع بالحدة المطلوبة”.

واستدرك: “لكننا في صدارة المجموعة، لذلك علينا التعافي والمحاولة مجددًا في نهاية الأسبوع، الجهد موجود دائمًا، لقد استغلوا فرصهم في الوقت المناسب، خلال المباراة بأكملها ربما كنا متأخرين في الضغط وخلقنا فرصًا قليلة”.

واختتم: “كانت إحدى تلك الليالي التي لم نقدم فيها أفضل ما لدينا، نحتاج لتدارك ذلك سريعًا، لأن أمامنا مباريات عدة مقبلة، الأمر في أيدينا ويجب أن ننظر إلى الأمور التي نستطيع التحسن فيها”.

ورغم الخسارة، لا يزال ليفربول في صدارة المجموعة بتسع نقاط، ويليه أياكس أمستردام الهولندي بسبع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه أتالانتا الإيطالي، فيما يأتي فريق ميتييلاند الدنماركي متزيلًا بدون أي نقطة.