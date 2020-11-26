جاسبريني بعد الفوز على ليفربول: أتالانتا عبر عن مفاهيمه الخاصة بكرة القدم

أعرب المدير الفني لأتالانتا الإيطالي، جيان بييرو جاسبريني عن سعادته بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي مساء أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وفاز أتالانتا بهدفين نظيفين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ليفربول، أنفيلد.

وأبدى جاسبريني سعادته في تصريحات ما بعد المباراة، قائلًا: “عندما كنت مدربًا لجنوى، كانوا يتحدثون دائمًا عن فوزهم هنا [أنفيلد] في عام 1992، لقد تمكنت الآن من تحقيق ذلك مع أتالانتا”.

وأضاف المدرب البالغ من العمر 62 عامًا: “الفوز هنا على فريق مثل هذا أمر لا يصدق، كما أنه مهم للغاية بالنسبة لترتيبنا في المجموعة”.

وتابع: “قدمنا أداءً ممتازًا، عبرنا عن مفاهمينا الخاصة بكرة القدم بشكل جيد للغاية، يعتمد ليفربول على نجومه الكبار عندما يقع في مشكلة، ولكننا سجلنا الهدف الثاني على الفور”.

وواصل: “لعبنا بشكل أفضل بكثير من مباراتنا الأولى في بيرجامو، حركنا الكرة بشكل أفضل، كنا أكثر دقة من الناحية الفنية، لم نكرر أخطاء المباراة الأولى مرة أخرى”.

وأكمل: “أنفيلد ملعب يراه الجميع على أنه جزء تاريخي من كرة القدم، لم يخسر ليفربول هنا في 64 مباراة، لذلك ربما يكون هذا هو الفوز الأكثر شهرة على الإطلاق”.

وأتم: “يجب أن يمنحنا ذلك دفعة ومزيدًا من الثقة في المضي قدمًا لأننا لعبنا بجودة حقيقية، نحن بحاجة للعب بدون ضغوط، يجب أن نعيد اكتشاف متعة مجرد المشاركة في هذه المنافسة، الأسف الوحيد هو أننا لن نعيش ذلك مع الجماهير”.

وبتلك النتيجة؛ يتجمد رصيد ليفربول عند تسع نقاط في صدارة المجموعة، ويليه أياكس أمستردام الهولندي بسبع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه أتالانتا الإيطالي، فيما يأتي ميتييلاند الدنماركي متزيلًا بدون أي نقطة.