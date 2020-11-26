الامارات | رسمياً.. استبعاد عمر خريبين عن قائمة منتخب سورية مدى الحياة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. استبعاد عمر خريبين عن قائمة منتخب سورية مدى الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، حاتم الغايب إن الاتحاد قرر حرمان عمر خريبين، لاعب الهلال السعودي، من تمثيل منتخب سورية بشكل نهائي، ومنعه من المشاركة في أي نشاط يخص الاتحاد مدى الحياة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الاتحاد السوري، ونشرت تفاصيله وسائل إعلام سورية اليوم. وأكد الاتحاد أن القرار جاء رداً على تصريحات اللاعب مؤخراً حول أزمته مع مدرب المنتخب السوري، التونسي نبيل معلول، وأن قرار الإيقاف سيبقى فاعلاً سواء اعتذر اللاعب عن تصريحاته أم لا.

وشهد معسكر المنتخب السوري الذي أقيم منتصف نوفمبر الجاري بالإمارات، قيام معلول بطرد عمر خربين، عشية لقاء ودي أمام منتخب أوزباكستان، في قرار برره الجهاز الإداري للبعثة السورية، بأن سببه تدخل خريبين في الأمور الفنية، قبل أن يخرج مهاجم الهلال قبل أيام في تصريحات صحافية على قناة "سما الفضائية" السورية، متهماً معلول بتوجيه ألفاظ نابية بحق لاعبي المنتخب، مشيرا إلى أنه يرفض العودة إلى منتخب سورية، طالما معلول على رأس الإدارة الفنية.



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