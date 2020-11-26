شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا يرحل في نفس يوم وفاة كاسترو.. «كان بمثابة أب لي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حظى خبر وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا باهتمام وسائل الإعلام العالمية ونشرت صحيفة الشروق الجزائرية تقريرا عن تزامن موعد وفاة مارادونا في نفس يوم وفاة الزعيم الكوبى فيديل كاسترو.

وقالت الصحيفة: شاء القدر أن يتزامن رحيل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، مع تاريخ وفاة الزعيم الثوري الكوبي فيديل كاسترو.

وكان الراحل دييجو مارادونا قد عبر عن حزنه لوفاة الزعيم الثوري الكوبي فيديل كاسترو وخسارة «رجل عظيم» كان بمثابة «أب له».

وقال مارادونا في 26 نوفمبر 2016: «إنه يوم رهيب.. لقد اتصلوا بي من بوينوس آيريس وصدمت لتلقي نبأ رحيل الزعيم التاريخي عن 90 عاما... أنا حزين جدا لأنه كان بمثابة أب لي».

وكان كاسترو يعتبر مارادونا «صديقا مقربا» له، فيما قام نجم كرة القدم الأرجنتيني برسم وشم على ساقه اليسرى لـ«القائد الأعلى»، وقال مارادونا عن كاسترو في إحدى المرات «إلى جانب الله، هو سبب بقائي على قيد الحياة الآن».

وكانت أول زيارة لمارادونا إلى كوبا بعد كأس العالم لكرة القدم عام 1986 في المكسيك، والذي فازت به الأرجنتين بفضل هدفه الشهير خلال الدور ربع النهائي ضد إنجلترا.