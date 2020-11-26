شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رهان موسيماني فى نهائي القرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يراهن بيستو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على عدد من أصحاب الخبرة في اللقاء المرتقب غدا أمام الزمالك في نهائى دورى أبطال إفريقيا.
ويأتى على رأسهم المتألق الحارس الدولي محمد الشناوي، الذي يقدم مستويات عالية وأصبح وجوده صمام أمان للفريق ومصدر ثقة للجهاز الفنى، بجانب حسين الشحات هداف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 أهداف، والذى سيكون أحد أبرز أسلحة موسيماني الهجومية، كما أن أجايي يعد أحد أهم أوراق الأهلي بخلاف عودة محمود عبدالمنعم «كهربا» إثر تعافيه من فيروس كورونا.
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