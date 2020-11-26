شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع في النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساعات وتنطلق مباراة القرن بين الأهلى والزمالك في نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقررة مساء الجمعة على استاد القاهرة. ويختتم الاهلى تدريباته اليوم، تحت قيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، ووفقا لمصدر مطلع، استقر المدرب على التشكيل الذي من المتوقع أن يضم: محمد الشناوى في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي «قفشة» وجونيور أجايي ومروان محسن. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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