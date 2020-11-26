شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعتذار لـ «ياسين».. لاعب الأهلي يعود لمعسكر منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعتذر العربي بدر، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، للجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، قبل انطلاق مباراة شباب الفراعنة أمام السكة الحديد الودية، المقرر انطلاقها عصر اليوم الخميس، بسبب استخفاف اللاعب بمسحة فيروس كورونا.

واستنكر ربيع ياسين، طريقة اللاعب خلال الخضوع لمسحات كورونا، وقرر استبعاد العربي بدر من معسكر شباب الفراعنة، ليعترف اللاعب بخطاءه ويقدم الاعتذار للجهاز الفني بالكامل قبل خوض مباراة اليوم، ليصفح ياسين عن اللاعب، ويقرر ضمه للمعسكر مرة أخرى.

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل، في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.