شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يؤمن «النهائي الإفريقي» بخطة «3 دوائر أمنية»: فتح الاستاد في الخامسة وغلقه الثامنة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل 24 ساعة من الإعلان عن بطل إفريقيا وفوز أحد فريقي الأهلي والزمالك بالنهائي الأقوى، وضعت الأجهزة الأمنية خططا لتأمين مراسم التكريم والاحتفالات وذلك بعد انتهاء المباراة مباشرة.

وتؤمن «الإفريقية للأمن والحراسة» المباراة بثلاث مراحل: الأولى تشمل ملعب المباراة ونفق دخول اللاعبين، والثانية تشمل المقصورة الرئيسية والجماهير، وتشمل الثالثة الأبواب الخارجية للاستاد لدخول الحضور.

وتنتشر القوات بمحيط استاد القاهرة منذ الخامسة مساءً لتأمين توافد الحضور من مجلس إدارة الفريقين، حيث يتم تأمين دخول أتوبيسي الفريقين قبل انطلاق المباراة، فضلاً عن تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وتأمين مقر إقامته وتحركاته من الفندق للاستاد، والعكس بشكل جيد.

وتشدد الأجهزة الأمنية الإجراءات بشكل حاسم وصارم بمحيط الاستاد، لمنع دخول أي مخالفات مع الحضور مع مجلس الإدارة، خاصة الألعاب النارية والليزر واللافتات المسيئة.. وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تؤثر بالسلب على اليوم الرياضي المصري الخالص.

ويساعد رجال الأمن الحضور في الوصول لأماكن جلوسهم قبل انطلاق المباراة بوقت كافٍ، حيث تغلق بعدها أبواب الاستاد ويُمنع دخول أي أحد، لحين الانتهاء من المباراة.

وتستمر عملية التأمين لما بعد المباراة، حيث يتم تأمين مراحل التكريم وتسليم الكأس للفريق الفائز، وتسليم باقي الجوائز وسط إجراءات أمنية مشددة، مع الالتزام الحرفي بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة جائحة كورونا، والحفاظ على صحة الحضور وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر.

وتؤمن «الإفريقية للأمن والحراسة» استاد القاهرة بشكل متحضر، من خلال انتشار رجالها في كافة أرجاء الاستاد قبل المباراة بساعات كافية، مع التواجد بمحيط الأبواب التي يدخل منها الضيوف، وسط توقعات بنجاحها في التأمين لسابقة نجاحها في تأمين بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت بالقاهرة ونفس البطولة لتحت سن 23 سنة، على أمل أن تتضافر جميع الجهود ليكون المشهد النهائي مشرفاً لمصر.