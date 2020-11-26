شكرا لقرائتكم كلاسيكو أفريقيا.. الزمالك بزيه الرسمى والأهلى بالشورت الأسود فى قمة القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أقيم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقد اليوم باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، الإداريين.
وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي «الموف».
فيما يرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.
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