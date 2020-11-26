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كلاسيكو أفريقيا.. الزمالك بزيه الرسمى والأهلى بالشورت الأسود فى قمة القرن

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جدة - عمرو شويل أقيم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة، في ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقد اليوم باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين.

 

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي «الموف».‏

 

فيما يرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

 

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏

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