مَن سيظهر لتحليل نهائي القرن في بي إن سبورتس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة غاية في الأهمية عندما يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في سهرة مساء غدٍ الجمعة بنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة (2020).

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر فضائية بي إن سبورتس (الناقل الحصري للبطولة القارية) في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وسيظهر في الاستوديو التحليلي وائل جمعة أسطورة دفاع الأهلي السابق، في المقابل سيكون هيثم فاروق نجم الزمالك السابق متواجدًا.

ويظهر أيضًا في الاستوديو نجم وأسطورة الكرة التونسية طارق ذياب لتحليل المباراة رفقة الثنائي المصري، في المقابل سيعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي.

وكان الأهلي صعد للمباراة النهائية بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي مرتين (2-0) بالذهاب ثم (3-1) في الإياب.

في المقابل، صعد الزمالك أيضًا للمباراة النهائية بالفوز على الرجاء البيضاوي مرتين أيضًا بنتيجة (1-0) بالذهاب و(3-1) في الإياب.

ويعتبر آخر لقب دوري أبطال للأهلي في نهائي نسخة (2013) والذي جاء على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بينما كان آخر تتويج للزمالك في نهائي نسخة (2002) بالفوز على الرجاء.

وحاول الأهلي مرتين الحصول على اللقب التاسع في تاريخه وتحديدًا في نهائي نسختي (2017) و(2018) قبل الخسارة من الوداد البيضاوي والترجي.

في المقابل، كانت آخر محاولة للزمالك في نهائي نسخة (2016) قبل الخسارة من صنداونز بطل جنوب أفريقيا.