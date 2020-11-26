محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
تعرض ثنائي منتخب الشباب محمد أشرف ظهير أيسر الأهلي ومحمد شحاته لاعب وسط طلائع الجيش، للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وخضع أعضاء منتخب الشباب-تحت 20 عامًا- بقيادة ربيع ياسين، أمس الأربعاء، لمسحة طبية، أثبتت إصابة الثنائي المذكور.
ومن المقرر أن يتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة من السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا بمشاركة تونس والجزائر وليبيا والمغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ثنائي منتخب الشباب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.