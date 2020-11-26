شاهد.. العربي بدر يعتذر لمنتخب الشباب وربيع ياسين يصفح عن اللاعب

اعتذر العربي بدر، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، للجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، قبل انطلاق مباراة شباب الفراعنة أمام السكة الحديد الودية، المقرر انطلاقها في الثالثة عصر اليوم الخميس، بسبب استخفاف اللاعب بمسحة فيروس كورونا.

واستنكر ربيع ياسين، طريقة اللاعب خلال الخضوع لمسحات كورونا، وقرر استبعاد العربي بدر من معسكر شباب الفراعنة، ليعترف اللاعب بخطاءه ويقدم الاعتذار للجهاز ا لفني بالكامل، قبل خوض مباراة اليوم، ليصفح ياسين عن اللاعب،

ويقرر ضمه للمعسكر مرة أخرى.

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل، في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لامم أفريقيا بموريتانيا خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.