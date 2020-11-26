شاهد.. سيراميكا يفوز على الداخلية وديًا استعدادًا للدوري

فاز فريق سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثًا، إلى الدوري الممتاز على فريق الداخلية بثنائية، خلال المباراة الودية لتي جمعت بينهما ظهر اليوم، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وانتصر فريق سيراميكا بهدفين أمام الداخلية، سجلهما الثنائي محمود صقر وضياء قنديل، ضمن استعدادات الفريق لبطولة الدوري الممتاز.

ويقيم فريق سيراميكا كليوباترا معسكرًا مغلقًا في الوقت في إحدى فنادق القاهرة،

تحت قيادة المدرب هيثم شعبان الذي قادهم للصعود إلى الدوري الممتاز هذا العام.

ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا مباريات ودية في الوقت الحالي، من أجل الوقوف على مستوى بعض اللاعبين وتحقيق الإنسجام فيما بينهما، خاصو وأن الفريق أبرم العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وسبق وأعلن سيراميكا التعاقد مع 12 صفقة خلال فترة الميركاتو وهي: محمد إبراهيم، أحمد محسن، محمد توني، محمد مسعد (مصر المقاصة)، رجب بكار من بيراميدز، ثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، محمد جمال حارس المقاولون العرب، خالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق والإيفواري فونسينيو ومحمد الحضري جحارس مرمى نادي النجوم.

ويفتتح نادي سيراميكا مباريات بالدوري الممتاز هذا العام، أمام فريق الإنتاج الحربي.