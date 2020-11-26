قبل نهائي القرن.. برج القاهرة يضيء برسالة "مصر أولاً لا للتعصب"

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في السابعة من مساء اليوم إضاءة برج القاهرة برسالة إلى جماهير الرياضة المصرية بعبارة "مصر أولاً لا للتعصب" كرسالة توعية للجماهير الكروية بنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية، تزامناً مع مباراة فريقي الأهلي والزمالك في ختام بطولة دوري أبطال إفريقيا في إستاد القاهرة الدولي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "مصر

أولاً لا للتعصب" التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، ونشر القيم الإيجابية، وإعلاء الروح الرياضية بين الجماهير المصرية، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي يتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية.

ويسبق إضاءة برج القاهرة بعنوان مبادرة "مصر أولا لا للتعصب"، عقد مؤتمر صحفي بمقر البرج، بحضور طارق راشد رئيس نادي وادي دجلة، للإعلان عن تفاصيل المبادرة، وآليات تنفيذها، وتوجيه رسالة عامة إلى الجماهير المصرية قبل مباراة الزمالك والأهلي.

ويستعد ستاد القاهرة الدولي، لاستضافة الحدث الأكبر في القارة الأفريقية هذا الموسم، عندما يفتتح أبوابه لاستقبال مباراة الأهلي والزمالك والتي تجمع بينهما مساء غد الجمعة، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.