إصابة لاعب الأهلي الشاب بفيروس كورونا

أثبتت المسحة التي خضع لها أعضاء منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، إصابة الثنائي محمد أشرف، ظهير أيسر الأهلي، ومحمد شحاتة، لاعب خط وسط طلائع الجيش، بفيروس كورونا.
أجريت المسحة، أمس، الأربعاء، تحتإشراف وليد منظور، طبيب منتخب الشباب، الذي أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة من السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا بمشاركة تونس والجزائر وليبيا والمغرب.
ويتكون الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشباب، من عبدالستار صبري وهشام عبدالمنعم وأحمد فاروق مدربين ومحمد رزيقة مدربًا لحراس المرمي ودكتور وليد منظور طبيب وهشام عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي وعلاء سعيد للأدوات المساعدة.
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