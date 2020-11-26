المتحدث باسم بابا الفاتيكان: البابا يتذكر مارادونا في صلاته

قال المتحدث بإسم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إن الباب استعاد بنوع من التأثر ذكريات مقابلاته السابقة مع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا في السنوات الماضية.
وتوفي مارادونا اليوم الأربعاء عن عمر 60 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية.
وخضع مارادونا، الذي قاد منتخب الأرجنتين لكرة القدم للفوز بكأس العالم عام 1986، لعملية جراحية بسبب نزيف في المخ في وقت سابق من هذا الشهر، وقال الأطباء إنها كانت ناجحة.
ونقل مارادونا إلى أحد مستشفيات مدينة لابلاتا الأرجنتينية في وقت سابق من الشهر الحالي حيث عانى من الأنيميا (فقر الدم) والجفاف الخفيف. ولكن تم بعدها اكتشاف معاناته من نزيف في المخ ليخضع للجراحة.
وقال المتحدث بإسم بابا الفاتيكان إن البابا أكد أنه تذكر مارادونا في صلاته.
ويشتهر البابا فرنسيس، وهو مواطن أرجنتيني، بعشقه وتشجيعه للعبة كرة القدم.
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