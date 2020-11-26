الامارات | جمهور ليفربول ينقلب على المدرب يورغن كلوب

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور ليفربول ينقلب على المدرب يورغن كلوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات لاذعة من عدد من أنصار فريق ليفربول ضد مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، بعد الخسارة المؤلمة من أتالانتا الإيطالي أمس في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2-0. وجاءت هذه الخسارة مفاجئة وعلى أرض ليفربول، كما أنها خلطت الاوراق، وحرمت "الريدز" من بلوغ دور الـ16.

وصبت الجماهير جام غضبها على كلوب، وحلمته مسؤولية الخسارة بسبب "سياسة التدوير" التي قام بها في مباراة مهمة ومؤهلة. وقال أحدهم "لا أستطيع الانتظار حتى أسمع بماذا سيشتكي هذه المرة كلوب؟!. وقال آخر: عليه أن يتحمل المسؤولية كاملة عن الهزيمة.

وكان كلوب قد بدأ المباراة بلاعبين احتياط، على غرار نيكو ويليامز ورايز ويليامز، وكوستاس تسيمكاس، وأوريجي. وتلقى ليفربول هدفين في وقت قصيرة جدا، كانا كافيان لإحياء آمال أتالانتا بالتأهل. وعبر أحد المشجعين بغضب: بماذا سيتشكي هذه المرة، ليس لديه أي عذر، ضيع فرصة لا تعوض".

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