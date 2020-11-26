شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثنائي منتخب الشباب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت المسحة التي خضع لها أعضاء منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، إصابة الثنائي محمد أشرف ظهير أيسر الأهلي، ومحمد شحاتة لاعب خط وسط طلائع الجيش، بفيروس كورونا المسجد «كوفيد 19».

وأجريت المسحة أمس الأربعاء، تحت إشراف وليد منظور، طبيب منتخب الشباب، والذي أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة من السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا بمشاركة تونس والجزائر وليبيا والمغرب.

ويتكون الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشباب من عبدالستار صبري وهشام عبدالمنعم وأحمد فاروق مدربين، ومحمد رزيقة مدربا لحراس المرمى، ودكتور وليد منظور طبيب، وهشام عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي، وعلاء سعيد للأدوات المساعدة.