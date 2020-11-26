شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعد لانطلاق الدوري بمعسكر مغلق في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر على ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد عقب نهاية المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الخميس على الاستاد.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يبدأ الفريق معسكره المغلق المقرر إقامته بأحد فنادق برج العرب اعتبارًا من بعد غدٍ السبت في ثالث مراحل إعداد الفريق للموسم الجديد المتوقع انطلاقه في الأسبوع الثاني من ديسمبر المقبل.