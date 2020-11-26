شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (4): سقوط صادم في أنفيلد يُشعل صراع التأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط ليفربول على ملعبه بنتيجة 2-0 ضد أتالانتا الإيطالي في مواجهة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2020/2021.

واستمر ليفربول في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، في حين ارتفع رصيد النادي الإيطالي إلى 7 نقاط، ليمتد صراع التأهل إلى دور الـ 16 حتى الجولة القادمة من هذه المجموعة.

وسقط ليفربول على ملعبه بفارق هدفين للمرة الأولى على الإطلاق خلال 137 مباراة لعبها في مختلف البطولات تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، وهي الهزيمة الثانية من أخر 3 مباريات لعبها الفريق على ملعبه في دوري الأبطال بعد أن كان لم يتعرض لأي خسارة في المباريات الـ 15 السابقة.

وتلقى ليفربول أثقل هزيمة له على ملعبه منذ الخسارة في أغسطس 2015 ضد وست هام يونايتد في البريميرليج بنتيجة 3-0، ووقتها كان الفريق تحت قيادة الأيرلندي الشمالي، براندن رودجرز.

وأصبح أتالانتا هو ثاني فريق إيطالي فقط يحقق الفوز في ملعب أنفيلد في مواجهة ضمن المسابقات الأوروبية، بعد فيورنتينا في ديسمبر 2009.

وأوضحت الاحصائيات أن ليفربول في هذه المباراة لم يسدد على مرمى ضيفه، وهو سجل غير مسبوق للريدز على ملعبه في مباراة بدوري الأبطال منذ بداية موقع أوبتا الاحصائي في تجميع احصائيات المسابقة بداية من نسخة موسم 2003/2004.

وفي المواجهة الأخرى من المجموعة، حقق أياكس أمستردام الفوز على ملعبه بنتيجة 3-1 على ميتييلاند الدنماركي، ليستمر البطل الهولندي في حسابات التأهل مع إرتفاع رصيده إلى 7 نقاط.

وشهدت المباراة تسجيل لاعب الوسط الهولندي الشاب، ريان جرافينبيرش (18 عامًا و193 يومًا) الهدف الأول في المباراة، ليصبح ثالث أصغر لاعب هولندي يسجل هدفًا في دوري الأبطال بعد نايجيل دي يونج (18 عامًا و89 يومًا) وباتريك كلويفرت (18 عامًا و89 يومًا).