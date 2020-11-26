- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم على حب مصر اتجمعنا .. الأهلي والزمالك إيد واحدة قبل النهئي الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينتظر عشاق الكرة الأفريقية عامة والمصرية خاصة يوم 27 نوفمبر على أحر من الجمر، لمتابعة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الأهلي والزمالك، وهو الحدث الأول من نوعه أن يتأهل فريقان من نفس البلد لنهائى القارة الأفريقية.
وشهدت بطولة أمم إفريقيا الأخيرة ظهورمشجعان فى مدرجات ستاد القاهرة يرتديان قميص الأهلى والزمالك ويجلسان بجوار بعضهما لمؤازرة الفراعنة قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر .
وتتصدر أوغندا المجموعة الأولى بعد فوزها على الكونغو بهدفين دون رد، فى الجولة الأولى، فيما يحتل المنتخب الوطنى وصافة المجموعة بعد فوزه على زيمبابوى بهدف نظيف فى مباراة الافتتاح، بينما يقبع الكونغو وزيمبابوى فى المركزين الأخيرين.
مشجعان للاهلى والزمالك يؤزران المنتخب
كانت هذه تفاصيل خبر على حب مصر اتجمعنا .. الأهلي والزمالك إيد واحدة قبل النهئي الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.