شكرا لقرائتكم المقاولون يتدرب على ملعب نجيل صناع استعدادا لمواجهة أرتا سولار بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدي فريق المقاولون العرب مرانه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب جوليد وهو ملعب نجيل صناعي بالعاصمة جيبوتي استعدادا لمباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

واتفق الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على موعد المران في ظل خوض فريق ارتا سولار مرانه على نفس الملعب في تمام الرابعة عصرا وهو نفس موعد المباراة بتوقيت القاهرة على ان يتدرب المقاولون غدا في موعد المباراة، وهو الرابعة عصراً.

وكان عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون قد ضم كلا من: محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

وأدى أمس الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، مرانه الأول استعدادًا لمباراة المقاولون وأرتا سولار المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب جوليد ملعب المباراة بالعاصمة الجيبوتية، وسط أجواء مناخية ممطرة، ومن المتوقع استمرارها حتى يوم الجمعة المقبل، وكانت بعثة المقاولون برئاسة محسن صلاح رئيس النادى قد وصلت إلى جيبوتى بعد رحلة سفر طويلة استغرقت أكثر من 13 ساعة تخللها ترانزيت فى أديس أبابا بإثيوبيا.

وتضم البعثة 34 فردًا من بينهم 21 لاعبًا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفنى علاء عبد الغنى المدرب العام والمدربين احمد زهران ورامي عادل ورامى ربيع ومحمد فتحى مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال والجهاز الإدارى مجدى محمد على وحسين عبد الغنى والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل وأخصائى التاهيل محمد صبحى وفتحى على.