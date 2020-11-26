شكرا لقرائتكم قناة الأهلي ترصد الفارق بين الأحمر والأبيض قبل نهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لقناة النادى الأهلى عبر تويتر مقارنة بين فريقا الأهلى والزمالك قبل نهائى القرن المرتقب ، حيث رصدت الفارق بين الأحمر والأبيض فى كل البطولات التى لعبها الفريقين ، ورجحت المقارنة كفة المارد الأحمر الذى خاض 53 مباراة فاز فى 42 لقاء وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 118 هدف وتلقت شباكه 19 هدف فيما خاض الزمالك 54 لقاء فاز فى 33 وتعادل فى 12 مباراة وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 89 هدف وتلقت شباكه 43 هدف.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ووتجه النية لدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لخوض مباراة الغد المُرتقبة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

ويتدرب الأهلي اليوم على ملعب استاد القاهرة بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام، ويعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى محاضرة مع لاعبيه فى مران اليوم يتحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بموقعة الغد المُرتقبة.

كما سيقوم موسيمانى بتطبيق بعض الجمل الخططية في المران تمهيداً لتنفيذها في لقاء الغد المرتقب، ويشرح موسيماني كذلك خطة المباراة وتقاط القوة والضعف بعدما قام المدير الفني الجنوب أفريقي بدراسة الزمالك خلال الفترة الماضية وشاهد له أكثر من مباراة محلية وأفريقية وقف بعدها على عدة أمور هامة خاصة بالمنافس.

وفرض الجهاز الفي للأهلي سرية شديدة حول تدريبات الفريق طوال الأيام الماضية كما طلب موسيماني إستمرار نفس السرية في مران اليوم حفتظاً على سرية المران وخطط الجهاز الفني السرية.