شكرا لقرائتكم طارق يحيى: مصر اتحسدت بعد صعود الأهلي والزمالك لنهائي افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن مصر اتحسدت بسبب مباراة نهائى القرن بين الاهلى والزمالك خاصة بعد تساقط المطر وزيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا.

قال طارق يحيى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" المباراة بقت جملى ، تحس أن مصر اتحسدت من فرق أفريقيا ،المطر نازل بشكل غريب وكورونا ضربت الفريقين والحالات زادت بشكل غريب".

أردف:"غيابات الاهلى والزمالك بسبب كورونا مؤثرة ولكن الزمالك فنياً أعلى ومتفوق فى المباريات الاخيرة على الفريق الاحمر ولكن المباراة صعبة وأتوقع أن تصل لركلات الجزاء ولا تنتهى فى الوقت الاصلى ، وهى مباراة لاعبين وليس مدربين ".

وتحدث البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع لاعبيه حول مباراة القمة المقرر لها غدا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وحذر البرتغالى لاعبى الزمالك من الحصول على كروت صفراء أو حمراء في خلال سير المباراة، مؤكدا لهم أنه حال الطرد قد تؤثر معنويا وفنيا علي باقي أعضاء الفريق.

كما طالب باتشيكو لاعبيه بعد الانصياع وراء استفزازات لاعبى الأهلى حال حدوثها حتى لا يبتعد اللاعبون عن تركيزهم خلال أحداث المباراة.

ومنح باتشيكو المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة لإسلام جابر لاعب وسط الفريق بعدما استقر البرتغالى على الدفع به فى مباراة الغد أمام الأهلى فى مركز الظهير الأيسر لغياب عبد الله جمعة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتحدث باتشيكو مع إسلام جابر حول عدم السرحان والتفاعل مع اللعب الهجومي فقط دون تأدية الواجب الدفاعي ، كما طلب باتشيكو من جابر مساندة الجناح الأيسر للزمالك احمد سيد زيزو في الواجبات الهجومية ولكن شدد عليه ان يكون الدور الدفاعي هو الأهم في مباراة الغد.